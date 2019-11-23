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суббота, 23 ноября 2019 20:06

Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ в Украине

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Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ в Украине
Гончарук рассказал о результатах работы миссии МВФ. Фото: BBC

Миссия МВФ, работавшая в Киеве с 14 по 22 ноября, отметила значительный прогресс Украины в продвижении реформ.

Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев ... Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил он.

В пресс-службе добавили, что миссия МВФ акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

Так, по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес -среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.

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"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - сказал Гончарук.

Миссия МВФ после очередного визита в Украину заявила о достижении заметного прогресса относительно нового транша. В то же время в МВФ добавили, что дискуссии по новой программе, будут продолжаться на следующей неделе.

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