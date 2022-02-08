Из приграничных Харькова и Херсона прекращена продажа авиабилетов

Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона. Фото: unsplash.com

Лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

При попытке забронировать перелет на ближайшие даты или летнюю навигацию система авиакомпании указывает, что нет доступных вылетов, сообщает "Авианьюс".

Ryanair планировал покинуть шесть международных маршрутов из Харькова: на Будапешт, Бергамо, Вильнюс, Краков, Познань и Варшаву.

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Из Херсона маршрутная сеть Ryanair летала в Вену, Краков и Варшаву.

В авиакомпании на момент выхода материала не прокомментировали ситуацию.

В условиях COVID-19 из-за изменения спроса лоукостер неоднократно менял расписание полетов в Украину, отменял и переносил вылеты. Однако впервые продажи прекратили на все рейсы из двух аэропортов.

Есть подозрение, что авиакомпания могла так поступить на фоне постоянных сообщений о возможном нападении России на Украину. Поскольку аэропорт Харькова находится в 40 км от границы с Россией, а аэропорт Херсона - в 90 км от Крыма.

На прошлой неделе глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что лоукостер готов ввезти в Украину 20 самолетов при условии, что не будет вторжения.

"От встречи Путина и Макрона не услышали положительной повестки дня и конкретики. Указали, что существуют определенные плановые инициативы, по которым можно двигаться - как со стороны Украины, так и России. Но сами инициативы не озвучили. Услышим что-то конкретное, когда переговорят Владимир Зеленский и Макрон", - об этом Gazeta.ua рассказал политолог Валерий Гончарук.

По его мнению, встреча президентов Франции Эмануэля Макрона и России Владимира Путина показала, что РФ поставила Западу жесткие ультиматумы. Ожидает уступок стран ЕС. Сама Москва уступать не готова.