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"Москва не готова идти на уступки" – что для Украины означает встреча Путина и Макрона

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&quot;Москва не готова идти на уступки&quot; – что для Украины означает встреча Путина и Макрона
"Макрон заявил, что в течение нескольких дней должна разрешиться ситуация с российскими войсками на границе Украины – он на что-то рассчитывает", говорит Валерий Гончарук. Фото: Reuters

Встреча президентов Франции Эмануэля Макрона и России Владимира Путина показала, что РФ поставила Западу жесткие ультиматумы и ждет уступок странам ЕС. Сама Москва уступать не готова. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Валерий Гончарук.

"От встречи Путина и Макрона не услышали положительной повестки дня, конкретики. Указали, что существуют определенные плановые инициативы, по которым можно двигаться – как со стороны Украины, так и России. Но сами инициативы не озвучили. Услышим что-то конкретное, когда будут контактировать Владимир Зеленский и Макрон", – добавляет Гончарук.

Макрон заявил, что в течение нескольких дней должна разрешиться ситуация с российскими войсками на границе Украины – он на что-то рассчитывает, объясняет Гончарук.

"Если войска с наших границ уведут, то будем понимать, что есть положительное развитие переговоров. Но в ближайшее время масштабные учения России будут в Беларуси. Поэтому окончательная угроза не спадает. Не исключаю, что Зеленский озвучит желание провести встречу в "Нормандском формате", по крайней мере, на уровне советников. Украинский президент неоднократно настаивал на встрече с Путиным. Со стороны России такого оптимизма не слышал. Потому что ультимативные требования президент РФ выдвигает не Украине, а Западу", – добавляет политолог.

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"Надоптимизма о скором разрешении кризиса на границе нет. Путин не готов идти на уступки. Ультиматумы были настолько жестки, что даже небольшое их выполнение Москва назовет победой. Вся их политика нацелена на существенные уступки со стороны ЕС", – говорит политолог.

Украине нужно изменить международную политику и делать ставку на партнеров на Западе, которые хотят сотрудничать с нами, говорит Гончарук.

"В частности, вопрос по поставкам оружия. Это Польша, Чехия, Великобритания, страны Балтии. Надо меньше акцентировать на Германии и Франции, которые готовы идти на широкие уступки России. "Люблинский треугольник", союз Британии, Польши и Украины – такие союзы надо искать. Турция активно с нами сотрудничает. Это могут быть предохранители того, что Россия не позволит посягать на наш суверенитет", – говорит политолог.

Путин может использовать аргумент о ядерном оружии только в риторике, отмечает Гончарук.

"В ядерной войне нет победителей. И ядерное оружие есть у других стран. Это оружие-предохранитель, оно не для нападения. Путин эксплуатирует эту тематику. А мы можем вспомнить Будапештский меморандум и то, что мы были третьи в мире по количеству ядерного оружия. А Россия сейчас шантажирует им мир. Надо было не Украину лишать ядерного статуса, а делать все возможное для демилитаризации РФ", – добавляет политолог.

8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон ездил в Москву, где встречался с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Путин на пресс-конференции после переговоров заявил, что "военный потенциал НАТО и России не сравним, но РФ имеет ядерное оружие".

Сегодня, 9 февраля, Эммануэль Макрон посещает Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Автор: Анастасия Прокаева
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Дата
08
февраля

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