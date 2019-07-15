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понедельник, 15 июля 2019 11:28

Из недвижимости Коломойского сняли арест: подробности

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Из недвижимости Коломойского сняли арест: подробности
Арест сняли с 415 объектов недвижимости олигарха Коломойского. Фото: Уніан

Из недвижимости бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского Печерский райсуд снял арест.

Арест на недвижимость наложили в 2017-м по делу о кредитах рефинансирования Приватбанка, пишет FinBalance.

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Суд удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис". Арест снял с 415 объектов - земельных участков, нежилых и офисных помещениях в различных регионах Украины.

Суд постановил, что арест наложили без доказательств пропорциональности стоимости недвижимости с размером полученных убытков.

В декабре 2016-го Приватбанк перешел в собственность государства. До национализации в учреждении масштабно отмывали средства, подтвердило международное детективное агентство "Кролл". Это привело к убыткам в $5,5 млрд. В декабре прошлого года Приватбанк подал иск в высокий суд Лондона. Британцы арестовали активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд.

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