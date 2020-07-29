Из НБУ увольняют причастных к бывшему руководству людей

Заморский занимался организацией работы по возврату долгов владельцев банков, выведенных с рынка. Отвечал за кредиты рефинансирования НБУ. Фото: НБУ

В Нацбанке с должности директора юридического департамента увольняют Олега Заморского. Он возглавлял департамент с 7 октября 2015 года.

В то же время официального ответа об увольнении и кандидата на новую должность еще нет, пишет "Новое время".

Заморский занимался организацией работы по возврату долгов владельцев банков, выведенных с рынка. Отвечал за кредиты рефинансирования НБУ.

Кроме того, юристы Нацбанка участвуют во всех процессах, связанных с национализацией Приватбанка. Последнюю бывший владелец Игорь Коломойский пытается признать незаконной. Поэтому замена руководителя юридического департамента может негативно повлиять на ход событий, связанных с этим делом.

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"Я как глава Национального банка думаю, что НБУ под моим руководством сохранит такую ​​же политику по отношению к Приватбанку, какой она была и до этого", - ранее заверил Кирилл Шевченко.

После назначения нового руководителя заместителя главы Олега Чурия заменили на Юрия Гелетея из Министерства финансов.

Глава правления Нацбанка Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. В Нацбанке заявили о систематическом политическом давлении. На следующий день президент передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка. Новым руководителем стал 47-летний Кирилл Шевченко.