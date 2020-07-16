Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка

В первых заявлениях в качестве главы Нацбанка Кирилл Шевченко объяснил, что против неконтролируемой инфляции и эмиссии гривни. Фото: facebook.com/pg/Ukrgasbank

Новым главой Национального банка Украины стал 47-летний Кирилл Шевченко. Верховная Рада поддержала внесенную президентом кандидатуру в четверг, 16 июля. "За" проголосовали 332 нардепа.

Кирилл Шевченко - банкир. Начал карьеру в 1994 году в Украинском кредитном банке. Сегодня это "А-Банк", который принадлежит семье Суркисов.

Работал в банках "Аваль", "Финансы и кредит", Государственном ипотечном учреждении. Во времена премьерства Юлии Тимошенко был ее советником. Входил в наблюдательный совет Укргазбанка. Известен как соучредитель "Терра Банка" и советник главы правления Ощадбанка.

С 2015-го и до избрания главой НБУ Шевченко возглавлял Укргазбанк. По итогам 2019-го последний получил прибыль в размере 1,29 млрд грн.

В первых заявлениях в качестве главы Нацбанка Кирилл Шевченко объяснил, что против неконтролируемой инфляции и эмиссии гривни (выпуск в обращение новых денежных знаков - Gazeta.ua). Поддерживает курс, направленный на обеспечение макрофинансовой стабильности, будет продолжать меры усиления финансовой устойчивости банков и бороться с проблемными кредитами в банковском секторе.

"Кирилл Шевченко имеет достаточно адекватную биографию, достаточно опыта. С одной стороны, это человек профессиональный прежде всего в части политики Нацбанка, касающейся обеспечения стабильности банковской системы. В то же время в вопросах курсовой и валютной политики у него опыта меньше. Шевченко не макроэкономист, а работал как руководитель банков", - рассказал Gazeta.ua директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Шевченко по сравнению с Смолием, Гонтаревой и Рожковой имеет гораздо большую готовность идти на уступки политикам, которые потребуют дешевых кредитов, определенной курсовой политики, добавляет экономист.

"На самом деле политика, которую проводил Нацбанк, была достаточно сбалансированной, независимой, ориентированной на уменьшение ценового давления на граждан. Ее следует продолжать. Новый глава принимает стойкую институцию. Ее можно сохранить или пытаться разрушить. Он уже сделал заявление, что настроен формировать свою команду правления. Это потенциально рискованный план. Ведь инструментом обеспечения последовательной политики Нацбанка являются долгосрочные контракты с членами правления. Если Шевченко будет выжимать людей, которые имеют контракты и готовы работать дальше, это приведет к конфликтам внутри НБУ. Также рискуем вернуться к ситуации времен Януковича, когда глава НБУ единолично принимал все решения", - объясняет Вышлинский.

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По его словам, утром гривня уже отреагировала на новое назначение - она немного девальвировала.

"Это означает, что участники валютного рынка ожидают, что новый глава НБУ будет проводить более мягкую денежную политику. То есть продавать средства в больших объемах и меньше будет оглядываться на стабильность национальной валюты. Кроме того, понимаем, что есть интерес олигархов - чтобы получать как можно больше денег за экспорт сырья, надо иметь слабую гривню", - подытожил экономист.

Глава правления Нацбанка Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. В Нацбанке заявили о систематическом политическом давлении. На следующий день президент передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия. 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.