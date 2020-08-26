Из Нацбанка ушел еще один заместитель главы

Роман Борисенко отвечал за финансово-административный и операционный блок центробанка. Фото: НБУ

С должности заместителя главы Национального банка уволили Романа Борисенка.

Такое решение принял Совет НБУ на внеочередном заседании 26 августа.

Сделали это на основании его заявления об увольнении по собственному желанию.

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Он отвечал за финансово-административный и операционный блок центробанка.

Пока на место Борисенка никого не назначили.

После назначения нового руководителя НБУ заместителя главы Олега Чурия заменили на Юрия Гелетея из Министерства финансов. По собственному желанию уволили заместителя главы НБУ Сергея Холода.