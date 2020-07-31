Еще один заместитель главы НБУ ушел с должности

Должность заместителя главы НБУ Холод занимал с 23 июля 2018 года. Фото: НБУ

Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ.

Сергей Холод отвечал за сферу платежных систем и денежного обращения, передает пресс-служба регулятора.

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Должность заместителя главы НБУ Холод занимал с 23 июля 2018 года. Ключевыми достижениями за это время стали расширение работы Системы электронных платежей Нацбанка в режиме 23/7, переход банковской системы на международный номер счета IBAN, развитие идентификации BankID, расширение использования безналичных расчетов.

После назначения нового руководителя НБУ заместителя главы Олега Чурия заменили на Юрия Гелетея из Министерства финансов. Также с должности директора юридического департамента НБУ планируют уволить Олега Заморского.