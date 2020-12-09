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среда, 09 декабря 2020 13:27

Из госбюджета взыскали более 200 млн грн в пользу завода Ахметова

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Из госбюджета взыскали более 200 млн грн в пользу завода Ахметова
Апелляционную жалобу не удовлетворили. Фото: unsplash

В пользу Енакиевского металлургического завода из госбюджета взыскали возмещение на 106,7 млн грн с НДС и пеню на 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.

Соответствующую апелляционную жалобу на выплату средств из госбюджета от Офиса крупных налогоплательщиков ГНС отказался удовлетворить Первый апелляционный админсуд. Он оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда, которое частично удовлетворяет иск предприятия к налоговикам и Главного управления Государственной казначейской службы в г. Киеве, пишет Finbalance.

Суд апелляционной инстанции также решил, что налоговый орган допустил противоправную бездеятельность, потому что не подал в Госказначейство вывода с указанной суммой средств, которые нужно возместить.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ЗАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенного участия - Вадим Новинский.

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Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. По данным группы "Метинвест", она потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

Суд снова не удовлетворил иск Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг к энергетическому монополисту ДТЭК по выплате за передачу электроэнергии при экспорте. Таким образом Ринат Ахметов сэкономил более 1 млрд грн за пользование государственными электросетями.

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