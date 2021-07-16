IT-стартапер из Украины стал долларовым миллиардером - Forbes

 
Ексклюзивы
1/5
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 612
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 297
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 477
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 468
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 594
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1539
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 522
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 585
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
3
3
7
14
5
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Партия Зеленского &quot;полностью потеряла берега&quot; - сети
Партия Зеленского "полностью потеряла берега" - сети
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Видео
Все видео
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 405
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1539
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 522
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 585
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 351
Друге дно
У Греції втопилася суддя зі Сміли. Вона була родом із Донецька, жила в Києві, судила на Черкащині. Мала три квартири й два автомобілі. Нічого ...
пятница, 16 июля 2021 03:44

IT-стартапер из Украины стал долларовым миллиардером - Forbes

  Комментировать
IT-стартапер из Украины стал долларовым миллиардером - Forbes
Айтишник вошел в список Forbes. Фото: Forbes

Состояние соучредителя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко достигло 1,3 миллиарда долларов после переоценки компании при привлечении инвестиций.

Это позволило ему войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на десятое место Александра Ярославского, сообщает Forbes.

Revolut привлек 800 млн долларов инвестиций. Компанию оценили в 33 млрд долларов, что делает ее самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.

Новая оценка в шесть раз больше по сравнению с предыдущим раундом финансирования в 2020 году. Тогда компанию оценили в 5,5 млрд долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги

По состоянию на декабрь 2020 у Яценко было около 3,97% акций компании. После инвестиций его доля могла снизиться примерно до 3,87%. В таком случае акции, принадлежащие Яценко, оцениваются примерно в 1,3 млрд долларов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «IT-стартапер из Украины стал долларовым миллиардером - Forbes». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самоселы: фото
26
 Просмотров: 15012
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8775
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 8082
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 6768
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
Лучше поздно, чем никогда: кто из звездных мужчин стал отцом после 50 лет
4
 Просмотров: 4923
Экономика
Цена выросла: сколько стоит квартира в пригороде Киева
Цена выросла: сколько стоит квартира в пригороде Киева Просмотров: 414
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
 Просмотров: 153
Можно купить цветы, бочку, рыбу. Запустили доставку товаров со "Столички"
Можно купить цветы, бочку, рыбу. Запустили доставку товаров со "Столички" Просмотров: 126
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн – министр
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн – министр Просмотров: 711
Декарбонизация даст вторую жизнь украинской металлургии – Рыженков
Декарбонизация даст вторую жизнь украинской металлургии – Рыженков Просмотров: 108
Больше всего комментируют
96
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
8
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
3
Футболисты сборной Украины позировали на фото с "крымнашистом" Бастой
2
Под Верховной Радой произошло столкновение ветеранов-силовиков с полицией: фото и видео
1
Боевики на Донбассе стягивают танки и гаубицы - ОБСЕ
Голосов: 26684
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть