Исследование показало, что переход на продукт для нагрева табака glo уменьшает потенциальный вред здоровью по сравнению с классическими сигаретами (PR)

Переход на потребление продукта для нагрева табака glo компании "ВАТ" имеет аналогичное воздействие на показатели потенциального вреда, что и отказ от курения.

Результаты нового исследования подтверждают, что полный переход на потребление продукта для нагрева табака glo компании "ВАТ" имеет аналогичное воздействие на показатели потенциального вреда, что и отказ от курения.

• Полученные научные данные свидетельствуют о существенном уменьшении показателей потенциального вреда по итогам 6 месяцев исследования среди совершеннолетних курильщиков, которые переходят исключительно на потребление продукта glo по сравнению с совершеннолетними курильщиками, которые продолжают курить классические сигареты.

• Эталонный показатель подтверждает научное обоснование потенциала glo как продукта с пониженным риском *

• Первое в истории долгосрочное исследование, свидетельствует о постоянном уменьшении влияния определенных токсикантов и показателей потенциального вреда для здоровья совершеннолетних курильщиков, которые полностью переходят на потребление продукта glo.

• Результаты исследования помогают ВАТ создавать Лучшее БудущееTM благодаря уменьшению влияния ее глобального бизнеса на здоровье, побуждая совершеннолетних курильщиков, которые при других условиях продолжали бы курить, полностью переходить на потребление альтернативных продуктов с пониженным риском *

По результатам нового исследования, опубликованного первого июля в издании "The Journal of Internal and Emergency Medicine" [ "Журнал терапии и экстренной медицины"], было получено первое реальное подтверждение того, что совершеннолетние лица, перешедшие от потребления классических сигарет к потреблению исключительно флагманского продукта для нагрева табака (ПНТ) glo от компании "ВАТ", могут существенно уменьшить уровень своей уязвимости к определенным токсикантам и показателей потенциального вреда, связанного с определенными заболеваниями, вызванными курением, по сравнению с продолжением курения классических сигарет.

Результаты, которые были получены по итогам первых 6 из 12 месяцев исследования, подтвердили, что полный переход на потребление продукта glo привел к статистически значимым изменениям в целом ряде "биомаркеров воздействия" (БВ) ** и показателей потенциального вреда, известных как "биомаркеры потенциальной вреда "(БПВ) ** по сравнению с продолжением курения классических сигарет.

Для большинства оцениваемых биомаркеров снижение показателей среди совершеннолетних лиц, пользовавшихся продуктом glo, оказалось аналогичным снижению, что наблюдалось среди участников, которые полностью отказались от курения.

По результатам измерения уровней токсикантов у совершеннолетних пользователей продукта glo было выявлено:

• существенное уменьшение биомаркеров риска заболевания раком легких;

• существенное снижение уровня лейкоцитов в крови - маркер воспаления, указывает на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и других болезней, связанных с курением;

• улучшение уровня холестерина ЛПВП, связано с пониженным риском ССЗ;

• улучшение двух ключевых показателей здоровья легких,

• улучшение ключевого показателя оксидативного стресса - процесса, связанного с несколькими заболеваниями, вызванными курением, такими как ССЗ и гипертензия.

Научный директор Группы "ВАТ" Др. Дэвид О'Райли [David O'Reilly]: "Это захватывающие результаты, поскольку они позволяют нам понять потенциал снижения риска в результате полного перехода на потребление продукта glo. Исследование показывает, что переход совершеннолетних курильщиков на потребление продукта glo может уменьшить влияние на их здоровье определенных токсикантов, что уменьшает риск развития у них определенных заболеваний, связанных с курением.* Подтверждение существенного уменьшения уровней БПВ, что в некоторой степени является сопоставимым с полным отказом от курения, очень обнадеживающим, служит дополнительным научным подтверждением потенциала продукта glo по уменьшению вреда и демонстрирует то, как он помогает нам достичь нашей амбициозной цели построить Лучше Будущее TM путем уменьшения влияния нашего бизнеса на здоровье".

Об исследовании

Участниками этого годового рандомизированного контролируемого исследования были британские курильщики в возрасте от 23 до 55 лет, которые, в общем, имели хорошее состояние здоровья, либо хотели или не хотели отказаться от курения. Курильщиков, которые не собирались отказываться от курения, были распределены выборочным образом на группы, участники которых или продолжали курить классические сигареты, или переходили на потребление исключительно продукта glo. Курильщикам, которые сообщили о своем желании отказаться от курения, была назначена никотин-замещающая терапия и предоставлен доступ к консультанту по вопросам отказа от курения. К исследованию также была включена группа участников, которые никогда не курили, выступавшая в качестве контрольной группы, члены которой продолжали воздерживаться от потребления любых табачных изделий или никотиновых продуктов.

Это исследование было разработано с целью изучения потенциала продукта glo по снижению риска при использовании в реальных, а не лабораторных условиях. Единственной интрузивной процедурой было ежемесячное посещение клиники, во время которого осуществлялся отбор образцов крови и мочи, а также проводились другие измерения. Эти образцы были проверены на "биомаркеры влияния" (относительно определенных токсикантов, содержащихся в сигаретном дыме) и "биомаркеры потенциального вреда". Кроме того, для обеспечения соответствия группу, участники которой потребляли продукт glo, и группу, участники которой решили отказаться от курения, было проверено на биомаркер CEVal, с помощью которого можно было установить, курили ли они в последнее время классические сигареты.

Ожидается, что дальнейшие результаты завершенного исследования станут доступными в конце 2021 и дадут окончательный ответ на вопрос, сохранится ли минимальное воздействие токсикантов и биомаркеров потенциального воздействия в течение периода исследования.