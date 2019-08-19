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понедельник, 19 августа 2019 12:28

Исследование KPMG свидетельствует - украинские потребители не переплачивали за уголь в период действия "Роттердам+" - эксперт

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Исследование KPMG свидетельствует - украинские потребители не переплачивали за уголь в период действия &quot;Роттердам+&quot; - эксперт
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что цена по формуле "Роттердам+" для угля газовой группы отвечала равновесной рыночной цене угля. Фото: Politeka.Net

Данные исследования международной аудиторской компании KPMG по ценам на энергетический уголь за 2016-2017 годы, свидетельствуют о том, что цена угля по формуле "Роттердам+" за этот период была преимущественно ниже стоимости реального импорта.

Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания "Корреспондент".

"В течение всего периода (2016-2017 годы – ред.) данная цена была ниже себестоимости и цены реального импорта, соответственно ниже рыночной цены, и только во втором квартале 2016 года цена по формуле и рыночная цена были сопоставимы", - написал Марунич.

Эксперт отметил, что цена по формуле "Роттердам+" для угля газовой группы за этот же период находилась на нижней границе стоимости фактического импорта, то есть соответствовала равновесной рыночной цене угля.

"Таким образом, стоимость угля в Роттердаме не является фактической стоимостью угля для украинских ТЭС и ТЭЦ, это независимый индикатив, используемый для расчетов формирования тарифа угольной генерации", - констатировал Марунич.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что детективы НАБУ два года искали в Украине уголь из Роттердама, который не планировали оттуда завозить, так как не понимают разницы между фактическим импортом угля и ценовым индексом.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что дело "Роттердам+" свидетельствует о некомпетентности и политической ангажированности НАБУ, поскольку примененная в формуле методика импортного паритета используется в большинстве стран Европы, целесообразность и экономическая обоснованность ее использования в Украине не вызывает сомнений.

Напомним, 3 марта 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, производимую ТЭС, формировалась на основе биржевых котировок угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

В августе 2018 года НКРЭКУ приняла решение о том, что формула "Роттердам+" прекратит свое действие с момента запуска нового рынка электроэнергии. Действие формулы "Роттердам+" прекратилось с 1 июля 2019 в связи с введением в Украине конкурентного рынка электроэнергии.

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