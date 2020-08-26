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среда, 26 августа 2020 21:10

Ищу работу: почему кандидатам часто отказывают после собеседования

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Ищу работу: почему кандидатам часто отказывают после собеседования
Перед встречей с потенциальным работодателем поинтересуйтесь, чем занимается компания. Фото: pixabay.com

На украинском рынке труда усилилась конкуренция. Не всем соискателям предлагают работу после собеседования.

Часто кандидату отказывают, даже когда он подходит под основные критерии компании. Почему не всем удается трудоустроиться после беседы с работодателем, пишет grc.ua.

Кандидат слишком часто меняет места работы

Часто рекрутеры отказывают кандидатам, которые меняют работу несколько раз в год. Ведь никто не гарантирует, что вы не уволитесь через короткий срок. Тогда специалистам придется снова закрывать вакансию.

Нормальным для молодых специалистов в первые 5 лет работы считается менять работу каждые полтора года. Если вы занимаете руководящую должность, то оптимальный срок работы вырастает до 2-х лет.

Неуместный внешний вид

Негативное впечатление на работодателя может оказать неопрятный и неуместный стиль одежды соискателя. Например, на собеседование не стоит одевать шорты с вьетнамками. Чтобы выглядеть уместно, лучше ознакомиться с заведенными в компании дресс-кодом.

Опоздание на собеседование

Правильно рассчитайте время, чтобы вовремя приехать на собеседование. Иначе рискуете произвести негативное первое впечатление. Если чувствуете, что можете опоздать, предупредите об этом рекрутера.

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Неуверенное поведение

Часто работодатели отказывают неуверенным кандидатам. Поэтому на собеседовании не стоит слишком нервничать.

Неосведомленность о компании-работодателе

Перед встречей с потенциальным работодателем поинтересуйтесь, чем занимается компания, сколько ей лет и какие основные принципы ее корпоративной политики.

25 августа Верховная Рада приняла законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. Выплаты возрастут с 1 сентября 2020 года.

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Дата
26
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