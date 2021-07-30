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Ищу работу: как правильно выбирать компанию

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Ищу работу: как правильно выбирать компанию
Если хотите работать в определенном районе города, рядом с метро или вблизи собственного дома, озвучьте это на собеседовании. Фото: pexels.com

Чтобы найти работу, нужно конкретно знать, чего ожидаете от нее. Некоторые ищут высокую заработную плату, другим важна командная работа или офис возле метро.

Если есть несколько предложений от работодателей и не знаете, что выбрать, расставьте приоритеты. Задайте себе вопросы-маркеры и после ответа на них поймете, какая компания ваша, пишет The Point.

Важна ли для вас локация компании? В каком районе города лучше работать? Сколько времени готовы тратить на ежедневные поездки на работу и обратно?

Если не готовы много времени тратить на дорогу, отказывайтесь от отдаленных предложений работы. Если хотите работать в определенном районе города, рядом с метро или вблизи собственного дома, озвучьте это на собеседовании. Тогда рекрутеры будут понимать, какую работу можно предлагать. А вы даром не будете тратить время на поиски.

Готовы ли вы переехать?

Вам придется переезжать, если офис компании, где хотите работать, находится в другом городе. Взвесьте все преимущества и недостатки такого переезда. Подумайте, готовы ли изменить привычный для вас быт. Если это не вызывает дискомфорта, то такое предложение работы для вас.

В какой компании хотите работать - большой или малой?

Обычно, малые компании имеют до 50 сотрудников. Традиционно это дружная команда и уютный офис. Правда иногда приходится выполнять сразу несколько функций. Также меньше возможностей для карьерного роста. В большой компании больше возможностей и направлений для роста.

Какие виды деятельности вам нравятся?

Определите, какая сфера деятельности и конкретная профессия вам подходят. Работодатели не спешат брать на работу людей, которые готовы работать как бухгалтером, так и офис-менеджером или продавцом.

Готовы ли ездить в командировки?

Если вы против командировок, говорите об этом на собеседованиях, или указывайте в резюме. Чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

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Какую зарплату хотите получать?

Обдумайте, на какую заработную плату можете согласиться. Узнайте, сколько в среднем зарабатывают специалисты вашего уровня. Вам помогут в этом аналитические данные сайтов по трудоустройству, аналогичные вакансии, резюме соискателей, претендующих на аналогичную должность.

Важны для вас льготы и компенсации от компании?

Часто работодатели готовы оплачивать занятия спортом сотрудников, их медицинское страхование, обучение, компенсировать расходы на аренду жилья или питания. Если для вас важны подобные бонусы, спрашивайте за них при поиске работы.

Планируете ли вы учиться и развиваться?

Например, вы планируете посещать курсы повышения квалификации. Спросите работодателя, готов ли он оплачивать стоимость такого обучения. Возможно вы согласны учиться за свой счет.

Последние годы вырос спрос на рабочие профессии. Активно работу предлагают в сферах торговли и логистики, пищевой промышленности, сельского хозяйства, промышленности и сферы ухода.

Сейчас наибольший спрос на работников в сфере розничной торговли. За первое полугодие 2021 года работодатели опубликовали более 46 тыс. таких вакансий. В среднем предлагают 10 тыс. грн зарплаты. Активно специалистов ищут в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщает OLX Работа.

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