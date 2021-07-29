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четверг, 29 июля 2021 21:10

Каких работников больше всего ищут работодатели

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Каких работников больше всего ищут работодатели
В Украине вырос спрос на работников рабочих профессий. Фото: pexels.com

Последние годы вырос спрос на рабочие профессии. Активно работу предлагают в сферах торговли и логистики, пищевой промышленности, сельского хозяйства, промышленности и сферы ухода.

Сейчас наибольший спрос на работников в сфере розничной торговли. За первое полугодие 2021 года работодатели опубликовали более 46 тыс. таких вакансий. В среднем предлагают 10 тыс. грн зарплаты. Активно специалистов ищут в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, сообщает OLX Работа.

В сфере транспорта и логистики в этом году искали 35 тыс. человек. В среднем работодатели готовы платить 15,5 тыс. грн. Кроме того, за первое полугодие 2021 года в Киевской области искали специалистов в сферах производства, сельского хозяйства и домашнего персонала.

Одной из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в этом году стали фасадники. Им в среднем предлагают 30 тыс. грн зарплаты. Упаковщикам готовы платить 28 тыс. грн, каменщикам - 27,5 тыс. грн, сортировщикам - 26 тыс. грн. Штукатуры имеют возможность зарабатывать 25 тыс. грн, плиточники - 22,5 тыс. грн. Начальнику на строительном участке готовы платить 22,5 тыс. грн. Столько же могут зарабатывать комбайнеры.

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Студенты без опыта в среднем могут зарабатывать 11,2 тыс. грн в месяц.

"Из-за высокой конкуренции абитуриентам нужно уже задумываться о своей специализации для будущей работы. Ведь по предварительным опросам, 78% молодежи не работают по образованию, а овладевают новой специальностью. За нашей аналитикой, количество вакансий рабочих специалистов увеличилась почти на 14% по сравнению с прошлым годом. А с развитием предприятий потребность в таких специалистах будет расти дальше", - рассказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Работы не имеют около 1,6 млн украинцев. По данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года показатель безработицы среди людей трудоспособного возраста составил 10,1%. Украинцы решают проблему с трудоустройством преимущественно самостоятельно. Едут на заработки за границу, несмотря на карантин и сложности, возникающие при пересечении границы.

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Дата
29
июля

Исследовали, как люди принимают важные решения

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