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пятница, 06 августа 2021 21:50

"Интерсити" соединит Киев и Черкассы

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&quot;Интерсити&quot; соединит Киев и Черкассы
Железную дорогу в Черкассы электрифицируют. Фото: ЖЖ

Экспресс "Интерсити" до конца 2022 года соединит Черкассы и Киев.

Это станет возможным благодаря реализации проекта электрификации участка "Черкассы - станция имени Тараса Шевченко", сообщила пресс-служба Черкасской областной государственной администрации.

Председатель Черкасской ОГА Александр Скичко сказал, что Черкассы фактически отрезаны от железнодорожных сетей Украины. Электропоезда идут через станцию ​​имени Шевченко.

Электрификация позволит организовать регулярное железнодорожное пассажирское сообщение между Черкассами и Киевом, Одессой, Запорожьем, Харьковом, Хмельницким и Тернополем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця назначила дополнительный экспресс до моря

В 2021 году предусмотрели финансирование электрификации на сумму почти 205 млн грн. Средняя стоимость реконструкции 1 км составит 17,4 млн грн. Ориентировочная стоимость всего комплекса работ составляет 491,6 млн грн.

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда в "курортных" направлениях - в Одессу и Запорожье. Назначен поезд № 258/257 Львов - Одесса, який будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он отправляется с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00, сообщила пресс-служба УЗ.

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