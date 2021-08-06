"Интерсити" соединит Киев и Черкассы

Экспресс "Интерсити" до конца 2022 года соединит Черкассы и Киев.
Это станет возможным благодаря реализации проекта электрификации участка "Черкассы - станция имени Тараса Шевченко", сообщила пресс-служба Черкасской областной государственной администрации.
Председатель Черкасской ОГА Александр Скичко сказал, что Черкассы фактически отрезаны от железнодорожных сетей Украины. Электропоезда идут через станцию имени Шевченко.
Электрификация позволит организовать регулярное железнодорожное пассажирское сообщение между Черкассами и Киевом, Одессой, Запорожьем, Харьковом, Хмельницким и Тернополем.
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В 2021 году предусмотрели финансирование электрификации на сумму почти 205 млн грн. Средняя стоимость реконструкции 1 км составит 17,4 млн грн. Ориентировочная стоимость всего комплекса работ составляет 491,6 млн грн.
Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда в "курортных" направлениях - в Одессу и Запорожье. Назначен поезд № 258/257 Львов - Одесса, який будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он отправляется с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00, сообщила пресс-служба УЗ.
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