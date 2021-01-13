Инициативы и.о. главы Минэнерго Витренко "похоронят" рынок газа - эксперты

И.о. министра энергетики Юрий Витренко 11 января анонсировал снижение тарифов на газ

11 января в.о. министра энергетики Юрий Витренко анонсировал снижение тарифов на газ по т.н. формуле "хаб минус" и возвращение к государственному регулированию цен в газовом секторе.

По сути это означает окончание стартовавшей в августе 2020 года либерализации рынка газа. Однако эксперты указывают на то, что громкие заявления Юрия Витренко могут остаться только словами. У него как и.о. министра энергетики просто нет полномочий для принятия подобных решений.

Принятый в конце прошлого года закон № 3651-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій" прямо на это указывает. "Временный министр не имеет права голоса на заседании правительства, не может осуществлять реорганизацию отрасли или целого министерства, ликвидировать или продавать имущество предприятия, а также назначать и увольнять руководителей таких предприятий", – написала Алена Шкрум, нардеп и один из инициаторов законопроекта, на своей Facebook-странице.

Об этом же на своем фейсбуке писало и само Минэнерго. Правда, после широкого цитирования в СМИ, пост был удален. Не удивительно, так как с приходом Витренко в ведомстве возникли кадровые проблемы. Источники редакции в Минэнерго рассказали, что Юрий Витренко пока официально не оформлен: согласно новому законодательству принять его на работу и уволить бывшего в.о. главы Минэнерго Ольгу Буславец может только министр без приставки "исполняющий обязанности". Поэтому в министерстве пока нет ни одного официального документа с подписью Витренко.

Кроме того, новый закон ограничивает и.о. министров в определении приоритетных направления работы министерства и пути исполнения возложенных на него заданий, а также утверждения плана работы ведомства. Он не имеет права подписывать министерские приказы, не может инициировать рассмотрение вопросов по отмене нормативных актов министерства и т.д.

В то же время в министерстве отметили, что временное выполнение обязанностей министра возможно только на протяжении 30 дней. Напомним, 22 декабря 2020 г. Юрий Витренко был назначен на должность первого заместителя министра энергетики и на сегодня не обладает полноценными полномочиями главы Минэнерго. "Решение о назначении министра должно быть принято Верховной Радой", – подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на то, что Витренко еще не получил полномочия как руководитель министра энергетики, его инициативы по реформам газового рынка негативно отразятся на всей украинской экономике. Источники, близкие к представительству МВФ в Украине, указывают на то, что возврат к ручному управлению на газовом рынке нивелирует эффект стартовавшего рынка газа.

Напомним, вчера состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и пока еще нелегитимного главы Минэнерго Юрия Витренко. Обсудили пути снижения тарифов на газ с нардепами фракции "Слуга народа".