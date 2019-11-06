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среда, 06 ноября 2019 19:55

Импорт электроэнергии из России ослабляет переговорные позиции Украины по транзиту российского газа – политолог

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Импорт электроэнергии из России ослабляет переговорные позиции Украины по транзиту российского газа – политолог
Фото: ukranews.com

Политолог Петр Олещук считает, что импорт электроэнергии из Российской Федерации (РФ), который осуществляется в интересах отдельных олигархов, но вопреки интересам государства, значительно ослабляет переговорные позиции Украины относительно транзита российского природного газа в Европейский Союз (ЕС).

Об этом он заявил в своем блоге для интернет-издание "Лига.net", сообщают "Українські новини".

В частности, Олещук обратил внимание, что этим решением Украина лишили себя козыря на переговорах с РФ по транзиту газа после 1 января 2020 года. Ведь перекрывая транзит через Украину, Кремль лишит газа и поддерживаемое им Приднестровье. Однако отныне сможет это сделать, поскольку сможет заменить газ для этого квазигосударства на электроэнергию, которая будет поставляться через Украину.

"Особенностью транзита российского газа через Украину является то, что Приднестровье обеспечивает электроэнергией Молдавская ГРЭС (расположена на территории, подконтрольной этому квазигосударству), которая работает на газе. Если предположить, что контракт на транзит газа не будет продлен, то Молдавская ГРЭС останется без газа, а Приднестровье - без электроэнергии. Для РФ это крайне нежелательный сценарий, потому что она потеряет сторонников как в Приднестровье, так и в самой Молдове, где наметился пророссийский внешнеполитический поворот. Итак, Россия должна так "перекрыть" Украине газ, чтобы это не затрагивало интересы собственных сателлитов. И, похоже, мы сами предоставляем им в этом прекрасные возможности для продолжения "игры". И в то же время собственными руками выбиваем у себя козырь на переговорах о транзите газа", - утверждает Олещук.

"Заводя на украинский рынок свою электроэнергию, Россия получает возможность теперь выдвигать свои собственные требования относительно дальнейшего сотрудничества. Например, по реэкспорту Украиной электричества в Приднестровье, тем более, что руками Геруса возможность для этого создана. Если же это удастся реализовать, то Москва сможет сравнительно безболезненно "перекрыть" газ для Украины и выйти в своем экономическом давления на качественно иной уровень. Поэтому никаких препятствий для того, чтобы часть импортируемой из РФ электроэнергии пошла в Молдову, нет. "Цена вопроса" для Украины очень велика. Если транзит газа прекратится, то страна потеряет около 3 млрд долларов в год. Нетрудно посчитать, что это будет означать для бюджета, для социальной сферы и, наконец, для обороноспособности нашего государства", - написал политолог.

Он считает, что принятое в интересах отдельных олигархов решение о возобновлении импорта электроэнергии из РФ противоречит интересам государства.

"Высшему руководству государства нужно срочно определиться - или оно и в дальнейшем закрывает глаза на действия, ослабляющие нашу переговорную позицию по транзиту газа, или, наоборот, запрещает импорт электроэнергии из РФ, и возвращает себе "приднестровский козырь" на транзитных переговорах", - подытожил Олещук.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в котором председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус внёс правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в 2 раза - с 2, млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению с октябрем в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сутки.

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