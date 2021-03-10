Илон Маск заработал $25 млрд за сутки. Фото: pexels.com

За сутки состояние американского предпринимателя Илона Маска выросли на рекордную сумму - $25 млрд. Причиной такого скачка стал рост акций Tesla на 20%.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска теперь оценивают в $174 млрд. Он 2-й в рейтинге богачей после основателя Amazon Джеффа Безоса, результат которого - $180 млрд, пишет "Экономическая правда".

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На 3-м месте в рейтинге богачей от Bloomberg - соучредитель Microsoft Билл Гейтс, которому принадлежат $137 млрд.

После трехнедельного падения выросли акции и других компаний из технологического сектора. На фоне этого Безос заработал $6 млрд.

Основатель и гендиректор компаний Tesla и ЅрасеХ Илон Маск заявил о возможности создания нового города в штате Техас.