Илон Маск планирует основать город

В декабре прошлого года Маск заявил о переезде из штата Калифорния в Техас. Фото: Reuters

Основатель и гендиректор компаний Tesla и ЅрасеХ Илон Маск заявил о возможности создания нового города в штате Техас.

Город получит название Starbase, написал он в Twitter. Это город будет включать в себя часть районов поселка Бока-Чика, где находится испытательный полигон компании SpaceX.

"В последние несколько дней SpaceX официально связалась с властями округа Кэмерон по поводу заинтересованности Илона Маска в том, чтобы включить село Бока-Чика в город Starbase", - подтвердил инициативу миллиардера о создании нового населенного пункта представитель суда округа, где находится Бока-Чика.

В декабре прошлого года Маск заявил о переезде из штата Калифорния в Техас. Кроме того он говорил о возможности переноса головного офиса своей компании Tesla в Техас или Неваду.

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Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его состояние составляет $199,9 млрд.