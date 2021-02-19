Илон Маск вернул статус самого богатого человека мира

Американский бизнесмен и создатель Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Фото: REUTERS

Американский бизнесмен и создатель Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Его состояние составляет $199,9 млрд, сообщает издание. В этом месяце SpaceX привлекла еще $850 млн от группы инвесторов во главе с Sequoia Capital.

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По индексу, компания оценивается в $74 млрд, что на 60% больше, чем в августе. Это помогло увеличить чистую прибыль Маска примерно на $11 млрд.

Так Маск снова обошел в списке миллиардеров главу корпорации Amazon Джеффа Безоса. Его состояние составляет $194 млрд.

Впервые Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга в начале января на фоне роста акций Tesla. К середине февраля Безос вернул себе лидирующую позицию. Однако, через 2 дня ее потерял.