Ikea в Украине: эксперт объяснил, почему магазин до сих пор не открыли

В Украине магазин Ikea обещают открыть до конца 2019-го. Фото: Економічна правда

Шведская сеть Ikea создаст конкуренцию украинским строительным и мебельным магазинам. Они вынуждены будут пересматривать цены, увеличивать ассортимент товаров и зарплаты работникам, рассказал Gazeta.ua Иван Зайцев с Ассоциации ритейлеров Украины.

На украинский рынок сеть пытается зайти с 2005 года. Сначала планировали открывать торговые гипермаркеты площадью 2 тыс. кв м. Сейчас перешли на городской формат магазинов площадью 4-5 тыс. "квадратов".

"Место для магазинов городского формата будут арендовать в украинских торговых центрах. То есть строить отдельный гипермаркет не надо. Это гораздо меньшие риски и инвестиции. Магазины городского формата успешно работают в Австрии, Венгрии, Польши", - объясняет Иван Зайцев.

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Он сомневается, что магазин успеют открыть к концу 2019-го.

"Ikea планирует арендовать площадь под магазин в торгово-развлекательном центре, который до сих пор не открыли. Сомневаюсь, что он заработает до конца года. Кроме того, магазинам такого формата нужно минимум полгода, чтобы подготовить торговое помещение, наладить логистику, подобрать и обучить персонал" , - говорит Зайцев.

По его словам, в начале сеть будет продавать товары со скидками, чтобы привлечь клиентов.

Ikea запустила сайт для украинских потребителей и открыла набор 100 сотрудников к первому магазину городского формата в Киеве. Ищет сотрудников отделов продаж и работы с клиентами, логистики и дизайна интерьера. Открыть магазин в столице запланировали в конце 2019-го.