Ikea отказалась открыть в Украине первый магазин в августе

Ikea планирует запустить в Украине интернет-магазин. Фото: unsplash.com

Шведская сеть Ikea планировала зайти в Украину в августе 2020-го. Однако сроки пришлось перенести из-за пандемии Covid-19.

Мебельный ритейлер уже подписал договор аренды со столичным торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall. В то же время пока точная дата появления в Украине первого магазина Ikea остается неопределенной, сообщил в Facebook координатор бизнес-клиентов компании Ikea Украина Игорь Иус.

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В то же время Ikea не отказывается от планов запустить в Украине интернет-магазин. Планирует сделать это в ближайшее время.

"Продукции Ikea в Украине хватает. Ее преимущественно привозят из магазинов в Польше. Единственным способом завезти товар Ikea в Украину во время эпидемии - это грузовиком, легально, то есть с растаможкой товара и оплатой всех таможенных платежей", - пояснил представитель Ikea Украина.

Первый магазин шведской сети Ikea в Украине планировали открыть в августе 2020-го. Должен был быть расположен в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall. Договор об открытии магазина в Украине шведский ритейлер подписал в июле 2019-го.