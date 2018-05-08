Игорь Мазепа и слепая Фемида

Перед фемидой Игорь Мазепа чист, но многие люди, которые пострадали дважды, так не считают, и продолжают отстаивать свои интересы

Как вы думаете, можно ли разорить второй раз тех, кто уже был разорен и поэтому крайне осторожен? И есть ли человек, готовый взяться за такое? Могу вас заверить, - можно. И такой человек есть.

Игорь Александрович Мазепа - основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital (Украина, г. Киев). Именно он брался "помочь" пострадавшим клиентам вернуть утраченное, и каждый раз люди теряли свои деньги снова. Принцип всегда был прост. Находилась компания-банкрот с базой пострадавших клиентов, она выкупалась за копейки вместе с клиентами, которым обещалась райская жизнь и большие доходы, если они довнесут еще средсва. Клиенты вкладывали свои кровные, после чего компания объявлялась банкротом и продавалась.

Такая участь постигла клиентов целого ряда паевых инвестиционных фондов в 2008-2012 гг и клиентов форекс-брокера PrivateFX в 2017 г. Эта информация не является секретом и отражена на странице Игоря Александровича в "Википедии", в разделе "Конфликты и Бизнес".

Люди лишились своих денег снова, но Игоря Александровича официально ни вором ни мошенником назвать нельзя. Ведь если суд его таковым не признает, то до тех пор он честный гражданин и бзнесмен, а до суда не дойдет, ведь Фемида - она слепа.

Конечно, были обращения в полицию, но там всегда давали стандартную отписку, - что состав преступления не обнаружен. Для таких как Игорь Мазепа Фемида как раз и хороша баз меча и весов, но с повязкой на глазах. Нечего видеть лишнее!

Вот, что пишется в статье "Цена государства" со скидкой для Коломойского", издания comments.ua; "Игорь Мазепа называет себя "оппортунистическим бизнесменом" от английского opportunity - благоприятная возможность"Мы бежим вперед без остановки. Продаются местные облигации? Делаем местные облигации. Продаются евро-долларовые реструктуризации? Делаем реструктуризации.

Вот только понятие "оппортунистический бизнесмен" или "экономический агент", в современной экономической науке трактуется иначе. По определению американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Оливера Уильямсона, это явление трактуется как "следование своим интересам, в том числе обманным путём, включая такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм подразумевает более тонкие формы обмана, которые могут принимать активную и пассивную форму, проявляться ex ante и ex post".

Конечно, много людей смирились с утратой своих средств, но далеко не все. Многие считают, что таких "оппортунистических" бизнесменов нужно учить считаться с людьми и не воспринимать их лишь как часть своего бизнеса.

Пусть перед фемидой Игорь Мазепа чист, но многие люди, которые пострадали дважды, так не считают, и продолжают отстаивать свои интересы. Так 12 апреля 2018г. клиенты приходили к БЦ"ПАРУС" для переговоров. Но Игорь Мазепа их проигнорировал, что отражено в материале gazeta.ua.

Отсутствие результата, тоже результат. Поэтому борьба продолжается!

В отличие от Фемиды, люди видят все!