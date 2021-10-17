"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ

Если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн за тысячу кубометров, сказал Зеленский. Фото: @NaftogazGroup

На сегодняшний день для украинских потребителей запасов газа достаточно за "очень нормальными" ценами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Хочу всех успокоить. Много важных предметных, а самое важное, своевременных действий сделало правительство, сделала власть.

На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими", - сказал Зеленский.

По словам президента, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн.

"Сейчас мы все видим, что цена уже две тысячи долларов.

То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, была бы для людей, как минимум, 50 грн, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около восьми гривен. Это важный пакет в год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, как раз вовремя", - сказал Зеленский.

"Мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи.

Нафтогаз и центральная власть гарантируют: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае это будет нормальная цена", - сказал президент.