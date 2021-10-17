"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1395
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2412
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 864
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 999
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2862
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1854
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1179
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1980
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3933
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
16
15
7
3
9
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Видео
Все видео
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1278
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1431
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1008
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 666
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
воскресенье, 17 октября 2021 20:52

"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ

  Комментировать
&quot;Хочу всех успокоить&quot; - Зеленский о ценах на газ
Если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн за тысячу кубометров, сказал Зеленский. Фото: @NaftogazGroup

На сегодняшний день для украинских потребителей запасов газа достаточно за "очень нормальными" ценами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Хочу всех успокоить. Много важных предметных, а самое важное, своевременных действий сделало правительство, сделала власть.

На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими", - сказал Зеленский.

По словам президента, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена на газ достигла бы 50 грн.

"Сейчас мы все видим, что цена уже две тысячи долларов.

То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, была бы для людей, как минимум, 50 грн, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около восьми гривен. Это важный пакет в год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, как раз вовремя", - сказал Зеленский.

"Мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи.

Нафтогаз и центральная власть гарантируют: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае это будет нормальная цена", - сказал президент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

"Динамо" впервые стало чемпионом СССР

Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой пассией
Тигипко вышел на публику с новой пассией
15
 Просмотров: 7265
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 5022
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 3 Просмотров: 4482
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 4410
&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 3978
Экономика
Зеленский назвал условие, при котором бы Медведчука обменяли на заключенных Кремля
Зеленский назвал условие, при котором бы Медведчука обменяли на заключенных Кремля Просмотров: 252
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы 2 Просмотров: 234
Monobank закрывает все карты в злотых
Monobank закрывает все карты в злотых Просмотров: 1062
Транзит российского газа через Украину упал почти вдвое - Нафтогаз
Транзит российского газа через Украину упал почти вдвое - Нафтогаз Просмотров: 702
Газа на всю зиму хватит, цена на него расти не будет - Витренко
Газа на всю зиму хватит, цена на него расти не будет - Витренко Просмотров: 324
Больше всего комментируют
14
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
8
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
4
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
3
"Где реакция"? - к Венедиктовой и Монастырскому обратились из-за Кивы с автоматом
3
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Голосов: 26884
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть