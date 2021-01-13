Хакеры взламывают аккаунты и воруют деньги с карточек украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского - эксперт
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского - эксперт
Просмотров: 234
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1746
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 459
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 900
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 333
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
День политузника. "Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
Просмотров: 423
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Просмотров: 648
Всемирные соцсети заблокировали президента США
Всемирные соцсети заблокировали президента США
Просмотров: 108
Трамп готовил протестантов к беспорядкам целый год
Трамп готовил протестантов к беспорядкам целый год
1 Просмотров: 396
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
7
7
5
14
3
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1746
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 333
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 333
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 315
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1215
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 13:01

Хакеры взламывают аккаунты и воруют деньги с карточек украинцев

  Комментировать
Хакеры взламывают аккаунты и воруют деньги с карточек украинцев
Злоумышленники могут прислать письмо с угрозами. Фото: pexels.com

Украинцам надо тщательно защищать свои интернет-аккаунты: хакеры взламывают страницы на разных платформах и сайтах для доступа к личной финансовой информации.

Злоумышленники могут прислать письмо с угрозами. В нем они указывают пароль, который человек использует для своих аккаунтов, или любую другую личную информацию, предупреждает Obozrevatel.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники похищают Telegram-аккаунты украинцев

Хакеры утверждают, что якобы взломали компьютер, получили доступ к камере человека и записали все его действия на видео. Впрочем, если человек заплатит им немалую сумму, то видео распространять не будут.

Скорее всего никакого видео аферисты не имеют, просто пытаются запугать жертву. Однако, если на взломанных страницах была банковская информация, они вполне реально могут снять деньги с карточки невнимательного украинца.

Часто мошенники специально работают ночью, чтобы жертва не успела увидеть операции и заблокировать банковскую карточку.

Аферисты прикрепляют к банкоматам скрытые устройства, чтобы считывать данные с карточек украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хакеры взламывают аккаунты и воруют деньги с карточек украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Первый компьютерный вирус удалил тысячи программ

Катапульта сработала - 1-й летчик воспользовался креслом безопасности

Россияне признались в теракте в Волновахой

Киборги выстояли, не выдержал бетон - от обстрелов упала башня ДАПа

Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей

Зеленский подписал закон о криминале за кнопкодавство

Вынесли приговор организаторам Голодомора

В России осудили группу украинцев

Сторонников независимости давили танками

Националистов приговорили к смертной казни

Начали вывозить на работу в Германию

Погибли 32 пассажира и спасатель

Самое читаемое
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 18657
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 13833
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое 4 Просмотров: 13491
Посмотрел &quot;Квартал&quot; на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин 3 Просмотров: 10818
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 Просмотров: 7787
Экономика
Зарплаты от 50 тыс. - топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий
Зарплаты от 50 тыс. - топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 351
Инициативы и.о. главы Минэнерго Витренко "похоронят" рынок газа - эксперты
Инициативы и.о. главы Минэнерго Витренко "похоронят" рынок газа - эксперты Просмотров: 63
Проверки бизнеса: к кому в первую очередь придет налоговая
Проверки бизнеса: к кому в первую очередь придет налоговая Просмотров: 720
С завтрашнего дня бизнес будут штрафовать за клиентов без масок
С завтрашнего дня бизнес будут штрафовать за клиентов без масок Просмотров: 1242
Гривна укрепилась к евро и доллару
Гривна укрепилась к евро и доллару Просмотров: 396
Больше всего комментируют
7
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
4
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
3
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
Голосов: 25905
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть