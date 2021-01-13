Хакеры взламывают аккаунты и воруют деньги с карточек украинцев

Злоумышленники могут прислать письмо с угрозами. Фото: pexels.com

Украинцам надо тщательно защищать свои интернет-аккаунты: хакеры взламывают страницы на разных платформах и сайтах для доступа к личной финансовой информации.

Злоумышленники могут прислать письмо с угрозами. В нем они указывают пароль, который человек использует для своих аккаунтов, или любую другую личную информацию, предупреждает Obozrevatel.

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Хакеры утверждают, что якобы взломали компьютер, получили доступ к камере человека и записали все его действия на видео. Впрочем, если человек заплатит им немалую сумму, то видео распространять не будут.

Скорее всего никакого видео аферисты не имеют, просто пытаются запугать жертву. Однако, если на взломанных страницах была банковская информация, они вполне реально могут снять деньги с карточки невнимательного украинца.

Часто мошенники специально работают ночью, чтобы жертва не успела увидеть операции и заблокировать банковскую карточку.

Аферисты прикрепляют к банкоматам скрытые устройства, чтобы считывать данные с карточек украинцев.