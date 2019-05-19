"Грязная" российская нефть создала проблемы для Франции

Нефтегазовый концерн Total приостановил работу из-за проведения технических проверок поставок загрязненной нефти из России. Фото: Європейська правда

"Грязная" российская нефть дошла и до Франции. Нефтегазовый концерн Total приостановил работу нескольких установок в городе Лойна на востоке ФРГ. Их обычная мощность составляет 230 тыс. барр. в день.

Работу приостановили из-за проведения технических проверок поставок загрязненной нефти из России, пишет dw.com.

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Производство планировали восстановить в субботу. Кроме того, использовать альтернативные поставки через Гданьск. Однако из-за проблем с трудопроводом "Дружба" мощности нефтеперерабатывающего завода не могут полностью задействовать.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. 25 апреля Укртранснафта приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды". 27 апреля в России возбудили уголовное дело об умышленном загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба". По состоянию на 2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось около 5 млн т некачественной нефти.