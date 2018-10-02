Гройсман рассказал, когда в Украине повысят пенсии

Гройсман анонсировал повышение пенсий в Украине. Фото: censor.net.ua

С 1 марта 2019-го в Украине проведут индексацию пенсионных выплат.

"Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже 1 марта мы проиндексируем пенсии, и это будет системное повышение ежегодно. Но трудные задачи не выполняются мгновенно", - написал премьер-министр Владимир Гойсман в Twitter.

Гройсман пообещал, что для социально незахижених слоев населения оставят систему субсидий.

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"У меня есть две задачи: с одной стороны - не допустить крах экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой - защитить людей. Для этого мы разрабатываем систему субсидий, компенсирующие риски для незащищенных категорий".

Ми підвищуємо пенсії, але я б хотів, щоб українські пенсіонери отримували ще вищі. Вже з 1 березня ми проіндексуємо пенсії і це буде системне підвищення, кожен рік. Але важкі завдання не виконуються миттєво. #УрядГройсмана pic.twitter.com/Itagks6foP — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 октомври 2018 г.

У мене є 2 завдання: з одного боку не допустити крах економіки України через невиконання зобов'язань перед міжнародними партнерами, з іншого - захистити людей. Для цього ми розробляємо систему субсидій, які компенсують ризики для незахищених категорій. pic.twitter.com/eHe9VElFrn — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 октомври 2018 г.

Укрпочта может перестать разносить пенсии людям с 1 января 2019-го. Потому что пенсионный фонд отказывается полностью компенсировать структуре стоимость ее доставки. Укрпочта делает это преимущественно за свой счет. Имеет 1 млрд грн ущерба.