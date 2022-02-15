Гривна укрепляет утраченные позиции

У вівторок гривня зміцнила свої позиції. Фото: pixabay.com

Сегодня, 15 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 28,48/28,50. А к закрытию котировки составляли 28,21/28,23.

Об этом сообщает LIGA.net.

В течение дня минимальные котировки покупки доллара составили 28,17, максимальные – 28,48. По продаже минимальные котировки с момента открытия составили 28,19, максимальные – 28,50.

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Торги по евро начались с котировок 32,2165/32,2363, на момент закрытия котировки составляли 31,9450/31,9648.

Торги российским рублем открылись котировками 0,3711/0,3715, к закрытию котировки составили 0,3719/0,3724.

"Сейчас экономические факторы не имеют значения и практически не влияют на курс. Более того – никаких экономических причин для девальвации гривны нет", – рассказывает в комментарии Gazeta.ua вице-президент Ассоциации украинских банков, президент Украинской ассоциации платежных систем Галина Хейло.

По ее мнению, курс доллара не будет снижаться до тех пор, пока не произойдет снижение эскалации на границах Украины.

14 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан на брифинге рассказал, что его страна предложит Украине 1 млрд. долларов кредитных гарантий для того, чтобы успокоить рынок в контексте ожидания войны. Речь идет об 1 млрд долларов кредитных гарантий, благодаря которым Украина сможет выйти на рынки внешних заимствований под низкий процент.