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понедельник, 14 февраля 2022 19:19

Украина сможет выйти на рынки внешних заимствований под низкий процент.

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Украина сможет выйти на рынки внешних заимствований под низкий процент.
На фото: Джейкоб Салливан

14 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан на брифинге рассказал, что его страна предложит Украине 1 млрд. долларов кредитных гарантий для того, чтобы успокоить рынок в контексте ожидания войны.

По информации Fox News, речь идет об 1 млрд. долларов кредитных гарантий, благодаря которым Украина сможет выйти на рынки внешних заимствований под низкий процент.

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Как пишет Лига.нет. В 2014-2016 годах во времена президентства Барака Обамы Украина трижды продавала евробонды под американские гарантии менее чем под 1,9% годовых. Все три выпуска "американских" облигаций на сумму 1 млрд долларов каждый уже погашен.

Администрация Дональда Трампа отказалась от практики предоставления Украине кредитных гарантий, но после избрания Джо Байдена Украина попросила восстановить этот механизм.

14 февраля мировые рынки продемонстрировали падение. В CNN это объясняют обеспокоенностью инвесторов потенциальным вторжением России в Украину. Европейские фондовые рынки открылись резким понижением в понедельник, немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли 3%. Британский FTSE-100 снизился на 2%. Азиатские рынки завершили сессию в понедельник в красном цвете.

Курс гривни также ослаб и поддерживается интервенциями НБУ.

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