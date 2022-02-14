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понедельник, 14 февраля 2022 16:39

США предоставит Украине макрофинансовую помощь - Кулеба

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США предоставит Украине макрофинансовую помощь - Кулеба
Дмитрий Кулеба Фото: Twitter / МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о проведении очередного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Министр поблагодарил за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.

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"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.

В понедельник, 14 февраля, мировые рынки продемонстрировали падение. В CNN это объясняют обеспокоенностью инвесторов потенциальным вторжением России в Украину. Европейские фондовые рынки открылись резким понижением в понедельник, немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли 3%. Британский FTSE-100 снизился на 2%. Азиатские рынки завершили сессию в понедельник в красном цвете.

Курс гривни также ослаб и поддерживается интервенциями НБУ.

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