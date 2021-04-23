Гречка может подорожать до 80 грн за килограмм

Цены на гречку в магазинах колеблются от 35 до 60 грн. Фото: Елена Луценко

Гречка за год подорожала на 34,4%, сообщает Госстат. Сейчас килограмм стоит в среднем 32-50 грн, в зависимости от производителя. Прогнозируют, что к концу года гречка еще прибавит в цене. О причинах подорожания крупы рассказал Gazeta.ua исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

Какие причины подорожания гречки?

Подорожание гречки длится минимум год. Это связано с тем, что в Украине катастрофический дефицит собственного производства. С 2017 года Россия начала продвигать свою гречку на украинский рынок. Россияне освоили много новых земель и засеяли их этой культурой, имеют перепроизводство. В результате, за 4 года объемы производства гречки в Украине упали втрое - до 60 тысяч гектаров. А минимально необходимые объемы для нашего государства - это 150 тисяч гектаров. Тогда мы сможем накормить население собственной гречкой. Еще одна причина - незакрытая граница с Казахстаном. Поскольку основной ареал выращивания российской гречки - это Алтайский край, она шла по железной дороге через Казахстан. Там меняли бирки и крупа заходила к нам как казахская. А с Казахстаном у нас договор о свободной торговле. Сейчас в России уже поднялись цены, они выровнялись с нашими. Но все же эта дешевая ценовая категория до 35 гривен - это российская гречка. Наши качественные торговые марки стоят 45 гривен и выше.

Как рост стоимости изменило спрос на эту крупу?

Украинцы стали меньше потреблять гречки, потому что она дорогая. Сейчас на одного человека приходится 2-3 килограмма в год. Есть другие заменители, более дешевые - макароны, картофель. Население обеднело. Люди вынуждены потреблять дешевый, менее качественный продукт. Норма потребления гречки на одного человека установлена диетологами еще с советских времен - это почти 7 килограммов в год. От роста цены в основном страдают люди, которые болеют диабетом. Потому что гречневая крупа - это основная пища для них. А в мире каждый 10-й больной диабетом. Я не говорю уже о других полезных свойствах гречки: она выводит радионуклиды, содержит аминокислоты, которых нет в других культурах, улучшает эластичность сосудов. Поэтому ее надо есть в достаточном количестве.

Карантин влияет на цены?

Когда год назад объявили карантин, наблюдался ажиотажный спрос в первую очередь на крупы. Это стало причиной резкого подорожания гречки - до 26-36 гривен. Урожай 2020 был небольшой, засеяли только 77 тысяч гектаров. А потребность украинцев - 200 тысяч тонн крупы. Соответственно произошло подорожание гречки. Сейчас цене уже некуда расти. Производители массово жалуются, что когда стоимость крупы перевалила 30 гривен, объемы продаж упали в 2-3 раза. Производитель тоже не заинтересован, чтобы продукт был дорог. Круповые заводы работают все же на обороте, а не на цене. У них заработок в процентном отношении на килограмме тот же при цене 10 гривен за килограмм, и 30 гривен. Все заинтересованы, чтобы просто была стабильная цена.

Почему производители отказываются выращивать гречку?

Это очень нестабильная культура. Каждые 3-4 года меняется ситуация на рынке гречки. Небольшой фермер отказывается ее выращивать, потому что не может спрогнозировать свои расходы и доходы. Производители перешли на более стабильные подсолнечник, сою, кукурузу, пшеницу. Крупные агрохолдинги вообще отказались от гречки, потому что это нишевая культура. Засилье российской гречки добило всю экономическую мотивацию. К нам завозили гречку по искусственно заниженным ценам. Уже привезенная крупа была дешевле, чем наше произведенное зерно. И так продолжалось до осени 2019 года. Гречка падала и падала в цене. Была по 40 гривен, потом 18, далее стоимость опустилаясь до 10-11 гривен. Стимул у производителя выращивать гречку исчез. 20 лет назад в Украине сеяли почти 600 тысяч гектаров гречки. В 2019 году осталось 63 тысячи гектаров. Мы потеряли свой экспортный потенциал. Украина продавала за границу почти 300 тысяч тонн гречки. Сейчас страна стала импортозависимой, 40-50% крупы завозим.

Откуда в Украину могут завозить гречку?

Основная масса завозится через Казахстан. Сейчас у нас продается фактически российская крупа, потому что Казахстан не имеет такого количества собственной. Там гречку выращивают в небольших масштабах. Незначительную часть в Украину завозим через Молдавию, это тоже русская крупа. Мы потребляем гречку обычную. Она выращивается только в России. Знаменитая китайская - это совсем другой вид. Называется - татарская. Ее японцы и китайцы перемалывают в муку, потребляют в виде различных мучных изделий. Еще в татарской гречке повышенное содержание рутина, поэтому она горьковатая на вкус. Украинцы к такой крупе не привыкли и не будут ее есть. Поэтому завезти гречку фактически неоткуда. В прошлом году до 1 июля правительство ввело запрет на экспорт гречки в Российскую Федерацию. А запрет на ввоз гречки из России существует с 2015 года.

В прошлом году правительство просило фермеров увеличить посевы гречки. Прислушались ли аграрии?

Правительство утвердило своим постановлением 3,5 тысячи гривен дотации на гектар гречки. Уже разработан механизм выделения средств. Производитель сможет претендовать на получение дотации, если выращивает не более 300 гектаров. Но у нас тех, кто выращивает большие объемы - один или два. Надеюсь, что дотации станут дополнительным стимулом для аграрного производителя. Этот год очень удачный для этого. Правильная технология позволит получать гарантированно 2,5 тонн гречки с гектара. 48-50 тысяч гривен можно будет заработать на одном гектаре. Гречка является самой дешевой в производстве. В нее не нужно вкладывать большие средства, как для производства кукурузы, пшеницы или подсолнечника. Ее почти не нужно удобрять, так корневая система сама получает из почвы фосфор и калий. Не нужно защищать, потому что гречка фактически не имеет вредителей и болезней. Главное - это наличие воды. Хотя гречка ее потребляет вдвое меньше, чем подсолнечник и кукуруза. Главное - иметь желание. Техника универсальная - это обычная зерновая сеялка. Она существует в каждом хозяйстве. Качественных семян на рынке достаточно. Гречки за сезон можно получить два урожая. Ее можно сеять в начале июля и собрать урожай уже на Покрову. Гречке с момента посева до сбора нужно 85-90 дней. Сейчас ее не выращивают, потому что нет фанатов. Каждый вид деятельности требует какого-то фанатизма и любви. Где-то не учитывать доходность, год-два поработать в убыток, но выращивать. Есть предприятие на Полтавщине, которое стабильно выращивает почти 400 гектаров органической гречки. Она у них два года назад стоила 80 гривен за килограмм. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У украинцев нет денег платить за коммуналку

В каких областях выращивают гречку?

Основные регионы, где продолжает выращиваться гречка - это Хмельницкая, Черниговская, Житомирская и Сумская области. В промышленных масштабах уже мало кто ею занимается. Те, кто высевают ее сейчас в Украине - это фанаты, которые делают это с каким-то собственным соображениям. или чтобы рассчитаться за паи с людьми, или органическое земледелие, чтобы поддержать свою пасеку. Мед гречишный уникален. Его диастазное число - 31. Это один из самых высоких показателей качества. Фактически гречка позволяет получить дополнительно 5-6 тысяч гривен дохода с гектара благодаря меду. Это могут быть пчелы того фермера, который сеет гречку. Чисто гречишного меда сейчас фактически нигде нет, поскольку отсутствуют крупные гречневые посевы. Нужно возрождать эту культуру. Хорошо, что государство обратило внимание на проблему. В последующие годы тоже предполагается дотация и ситуация на рынке будет стабилизироваться. Наша гречка должна стоить дешевле импортной. Цена должна быть не более 20-25 гривен за килограмм.

Сколько посеют этой культуры в этом году в Украине?

Сеять начнут с 1 мая, потому что весна холодная. По планам хозяйств видим, что будет 80 тысяч гектаров гречки. В прошлом году было 77 тысяч. Надеемся, что хозяйства увеличат объемы, узнав о дотации правительства. Если выйти хотя бы на 150 тысяч гектаров, тогда крупа в магазинах подешевеет до 30 гривен. Если останется запланированы 80 тысяч гектаров, то гречка постепенно будет дорожать. Стоимость может достичь 80 гривен. Уже сейчас есть цена 60 гривен, поэтому 80 - вполне реально. По прогнозам фермерских ассоциаций, гречка до конца 2021 подорожает еще на 10-15%. Каково ваше мнение? Предпосылок, что гречка подешевеет до сбора нового урожая, нет. Крупа может только дорожать. Запасы очень малы. Производители придерживают гречку, потому что понимают, что это ценный товар. Тяжело спрогнозировать, на сколько она подорожает. Крупа может уже до конца этого года стоить 80 гривен. В большинстве европейских стран нет культуры потребления этого продукта. Гречку едят в Польше, Словакии, Болгарии, Франции. А крупнейшим импортером этой крупы в мире является Япония.

Цена на мясо в Украине стабилизировалась благодаря локдауну. Спрос на него упал, поэтому не дорожает. Еще одна причина - закрытие ресторанов.