Граждане с электроотоплением получат компенсации от государства

Из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд грн. Фото: pixabay.com

Из-за подорожания электроэнергии правительство направит компенсации потребителям, которые установили электроотопление.

Это предусмотрено в проекте Министерства социальной политики. Из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд грн для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в 1-м квартале 2021 года, пишет "РБК-Украина".

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На компенсацию может рассчитывать:

- население, которое проживает в жилых домах, домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях, оборудованных электроотопительными установками и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на пониженную цену;

- население, проживающее в негазифицированных многоквартирных домах, в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения;

- многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Граждане, которые получают субсидию, не могут претендовать на компенсацию.

Компенсация будет направлена поставщикам услуг, которые зачислят ее, как оплату за потребленную этими гражданами электрическую энергию.

Украинцам, которые пользуются электроотоплением, для получения субсидии необходимо подготовить документы об увеличении мощности подключения электроэнергии.