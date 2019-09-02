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понедельник, 02 сентября 2019 13:10

Гончарук дал громкое обещание

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Гончарук дал громкое обещание
ВВП за 5 лет будет расти - Гончарук. Фото: storage1b.censor.net

За следующие 5 лет, по мнению нового премьера Алексея Гончарука, валовий внутренний продукт Украины может вырасти на 40%.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла на минимум 40%. У нас уже есть команда в Министерстве экономического развития, которая готова над этим работать", - сказал Гончарук во время встречи с президентом Зеленским.

Премьер-министр рассчитывает, что из-за этого появится 1 млн новых рабочих мест.

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Во втором квартале 2019-го украинская экономика ускорила рост. В то же время произошло замедление мировой экономики.

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