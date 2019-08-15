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четверг, 15 августа 2019 16:21

Bloomberg удивил неожиданно быстрый рост украинской экономики

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Bloomberg удивил неожиданно быстрый рост украинской экономики
Аналитики Bloomberg рост ВВП Украины на 4,6% назвали неожиданно быстрым. Фото: Depositphotos

Во втором квартале 2019-го украинская экономика ускорила рост.

В то же время произошло замедление мировой экономики. Кроме того, на экономическую ситуацию в Европе влияла торговое напряжение между США и Китаем, передает Bloomberg.

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В агентстве рост ВВП Украины на 4,6% назвали неожиданно быстрым.

"Всемирный банк предупреждал, что без ускорения темпов роста Украине придется потратить полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу", - пояснили аналитики.

В Украине в июне впервые с июля 2018-го зафиксировали дефляцию. Товары и услуги подешевели на 0,5%, свидетельствуют данные Госстата. В частности, продукты упали в цене на 1,2%. Больше всего подешевели яйца - на 26,7% и овощи - на 14,3%. В то же время фрукты подорожали на 9,3%, сахар - на 6,7%.

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