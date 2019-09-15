Гончаренко рассказал, как будут формировать бюджет в будущем

В будущем бюджет будут формировать на три года - Гончаренко. Фото: UAportal

В будущем государственный бюджет будут планировать с учетом прогноза развития экономики хотя бы на три года.

В 2019 в последний раз планируют бюджет на один год, сказал премьер Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.

"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньшим. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации", - заявил премьер.

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Министр развития экономики Тимофей Милованов подтвердил, что до сих пор макроэкономический прогноз делали в год, а стоит постоянно прогнозировать развитие экономики.

"В следующие несколько недель мы пересмотрим структуру и попытаемся построить более системный подход к макроэкономическому прогнозу", - сказал он.

В проекте госбюджета-2020 на здравоохранение предусмотрено 108 млрд гривен, на образовательную сферу - 136,4 миллиарда, на развитие культуры и информационной деятельности - 8,6 миллиарда гривен.