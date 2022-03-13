Голод в Украине: в Минагрополитики рассказали о подготовке к посевной

Сейчас запасы пшеницы составляют около 6 млн т, а летом уже будет урожай озимой. Фото: pixabay.com

Украина имеет достаточно запасов продовольствия для внутреннего потребления.

Страна производит продукции в пять раз больше, чем ее внутреннее потребление, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире "Громадського радио".

"Даже если производство остановится, то страна имеет все необходимое с немалым запасом, так как экспорт остановился. По состоянию на сегодня у нас достаточно резервов продукции для нашего потребления. Украина потребляет 8 млн т пшеницы за год", - сказал он.

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Сейчас запасы пшеницы составляют около 6 млн т, а летом уже будет урожай озимой.

"Относительно кукурузы у нас есть двухлетний запас. Мы потребляем 7 млн т, а имеем 15 млн т. Подсолнечного масла у нас еще на пять лет. Сахара – полтора года запаса", – добавил Высоцкий.

В то же время посевная 2022 года будет самой сложной за всю историю независимой Украины. Комментируя подготовку к ней, Высоцкий сообщил, что минеральные удобрения уже закуплены на 80%, и этого достаточно, чтобы получить урожайность выше среднего уровня.

"Посевная начнется позже ввиду затяжной зимы. Ожидаем, что стартует в южных регионах примерно через неделю. Масштабно по Украине – после 10 апреля. Семена на 75% уже в стране. Средства защиты есть на 55%. Еще есть время решить эти небольшие недостачи до мая-июня. Топливо планируем получать путем налаживания транспортировки, смены направлений", – добавил первый замминистра.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.