"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак

В Украине через несколько недель должна начаться посевная кампания. От нее зависит не только благополучие и продовольственная безопасность наших граждан, но и многих стран мира. Через войну посевная во многих областях под угрозой. До 500-700 миллионов человек в мире могут оказаться за пределами голода без поставок зерна из Украины. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает аграрный эксперт Андрей Ярмак. Он 30 лет анализирует аграрные рынки мира.

Мир готовится к продовольственному кризису из-за войны в Украине. Мы экспортируем около 10% всей пшеницы и около 16% всей кукурузы в мире. Как мир может отреагировать, если из-за войны не будет достаточно урожая?

Все будут реагировать в разные способы. Еще есть Россия, которая является лидером мирового экспорта пшеницы и также уменьшит производство и объемы экспорта в результате санкций.

Заменить эти продукты нельзя. Есть несколько причин. Первая – площади пахотной земли в мире увеличить невозможно – они наоборот постоянно уменьшаются.

Вторая – это базовые продукты питания, являющиеся основой рационов людей, особенно в самых бедных странах мира.

Третья – на фоне резкого роста цен на газ и энергоносители, резко увеличатся и без того рекордно высокие цены на удобрения, особенно азотные. Без удобрений урожаи резко упадут. А это значит, что потери будут не только из-за отсутствия экспорта из Украины и РФ, но и за счет уменьшения урожаев по всему миру.

Четвертая – кормовые зерновые, как кукуруза, из Украины является основой для кормления животных во многих странах мира. Поэтому будет уменьшаться производство мяса и молока.

Пятая – есть еще такой важный экспортный продукт из Украины как соя и масличные шроты. Это также очень важный источник белка для сельскохозяйственных животных.

Шестая – не забываем о подсолнечном масле. Это более 60% мирового рынка из двух стран. Это также высококалорийный продукт, который очень трудно заменить в пищевой промышленности.

Будем иметь миллионы смертей от голода и это замедлит в значительной степени развитие человечества на многие годы. Даже в богатых странах будут проблемы с доступом к продуктам у людей с низким уровнем доходов

Какие последствия будут?

Это приведет к резкому росту цен на все продукты питания в мире, лишит сотни миллионов людей доступа к базовым продуктам питания. К миллионам смертей от голода и замедлит в значительной степени развитие человечества на многие годы. Даже в богатых странах будут проблемы с доступом к продуктам у людей с низким уровнем доходов. Сделать с этим практически ничего нельзя. И все это сделал больной головой Путлер и его рабский народ.

Украина обратилась к ведущим импортерам российского зерна с официальным призывом ввести эмбарго или существенно ограничить поставки из России, поскольку выручка от продажи зерна идет на финансирование военных преступлений России против Украины. Это реально?

Теоретически все возможно, но я пока не вижу желания у тех стран, которые находятся под угрозой голода, превращать эту угрозу в реальность.

Восстановление нашего агропроизводства займет много лет

Сколько людей в мире будут голодать из-за войны в Украине? Кто рассчитывал на наше продовольствие? Есть ли страны, прямо зависящие от нашего урожая?

Официальных оценок нет. Но мои очень приблизительные расчеты показывают, что дополнительно к 500-700 миллионам людей в мире могут оказаться за пределом голода. Не будут получать минимально необходимое количество калорий. Андрей Ярмак – экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Это специализированное учреждение ООН, возглавляющее международные усилия по борьбе с голодом. Фото: kurkul.com

Кто выиграет от того, что Украина теряет рынки? Можно ли потом на них вернуться?

Никто от этого не выиграет – все теряют. Вернуться будет можно, но мир станет беднее. Восстановление нашего агропроизводства займет много лет. Если мы, выиграв войну, действительно внедрим реформы правовой системы государства и повысим рейтинги инвестиционной привлекательности страны, этот процесс можно будет ускорить.

Без портов экспортировать нашу агропродукцию будет тяжело и очень дорого

Сейчас мировые трейдеры обходят санкции и все равно покупают зерно у РФ. Новые санкции G7 об остановке торговли с РФ, которые сейчас обсуждают положат этому конец?

Остановить это можно в несколько способов. Первый – санкции. Второй – репутационные риски. То есть люди, которые в сети по всему миру показывают, что они думают об этой компании. Инвесторы вынуждены реагировать. Третий – запреты со стороны стран.

Цены на пшеницу достигают $500 за тонну – это рекорд с 2008 года. Но украинские аграрии не могут его продать. Все на складах. Есть выход из этого? Есть ли другие способы транспортировки, чем через порты?

-Пшеница для нас далеко не главный экспортный товар в агросекторе. Но без портов экспортировать нашу агропродукцию будет тяжело и очень дорого. Кроме того, есть угроза внутренней продовольственной безопасности, потому что полевые работы сейчас практически невозможны. Поэтому не факт, что нужно экспортировать, чтобы потом снова импортировать.

На юге работы невозможны, потому что там активны боевые действия. Также нет возможности получить кредит, а значит купить удобрения, семена, горючее, средства защиты растений

Как готовятся к посевной агрохолдинги и небольшие фермерские хозяйства? Где брать людей на работы, если часть ушла воевать?

Людей взять негде. Это проблема номер один. Вторая – на юге работы невозможны, потому что там активны боевые действия. Также нет возможности получить кредит, а значит купить удобрения, семена, горючее, средства защиты растений. Если даже у тебя есть деньги, то не факт, что ты можешь получить доставку, потому что часто склады или уничтожены или окружены врагом. То есть с этим все плохо, а время идет.

Почти никто сейчас не может начать полевые работы. Во многих регионах фермеры раздают бесплатно молоко, режут животных и раздают мясо. Но вечно это делать невозможно, потому что им тоже нужно покупать корма и другие компоненты. Соответственно, начинается вырезание поголовья. И это действительно трагедия.

Сейчас дефицит дизеля. В некоторых областях его просто нет. Также есть недостаток семян, удобрений, средства защиты растений. Осталось то, что было на складах и цены растут с каждым днем. Как быть с этим?

Единственный выход – как можно скорее разбить врага и очистить землю Украины от этой нечести. Ну и взаимопомощь, конечно.

Украина до конца 2022 года практически не сможет восстановить системный экспорт продуктов питания

Сумщина, Николаевщина, Черниговщина, Одесщина, Херсонщина, где традиционно занимаются агропроизводством сейчас в зоне боевых действий. Где-то отдельные районы. Где-то значительные территории. Так же как отдельные районы Луганщины и Донбасса. Как будут сеять там?

Пока такой возможности нет в зоне боевых действий. Учитывая развитие ситуации, ее особо не будет.

Как мы можем выйти на довоенный уровень урожая?

Война еще только началась. Когда она закончится – неизвестно. И только тогда можно будет говорить о том, сколько лет понадобится, чтобы восстановиться. Уже сейчас, если все прекратится в этот момент, Украина до конца 2022 практически не сможет восстановить системного экспорта продуктов питания.

Правительство запустило программу помощи аграриям. Это сработает?

Главная программа поддержки аграриям сейчас поступает от ВСУ – зачистка страны от нечисти. Сработают или нет госпрограммы будут зависеть от эффективности действий ВСУ по подготовке посевной в Украине.

Кабмин в условиях военного положения установил новые правила экспорта ряда сельскохозяйственных товаров. В частности, нельзя вывозить овес, просо, гречку, сахар, соль, рожь, крупный рогатый скот и мясо. Так хотят избежать продовольственного кризиса? Это поможет?

Да, это совершенно необходимые и обоснованные действия во время войны. Особенно когда война идет в столь неравных условиях.