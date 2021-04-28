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среда, 28 апреля 2021 17:03

Главу Нафтогаза уволили, чтобы сделать премьером - Новак

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Главу Нафтогаза уволили, чтобы сделать премьером - Новак
Почему уволили Коболева - Новак назвал версии. Фото: Latifundist.com

Увольнение Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" выглядит как кулуарная игра без обращения внимания на суть того, как работает энергетический рынок Украины и в каком состоянии потребители. Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

"Формальной причиной для увольнения главы "Нафтогаза" есть вопиющее негативные итоги деятельности предприятия за прошедший год. По официальной отчетности, получил 2020 года убытков более 30 млрд гривен, хотя в 2019 было почти 3 миллиарда гривен чистой прибыли. То есть при относительно одинаковых экономических, финансовых условиях, и при росте тарифов на газ для населения Украины, монополист газового рынка получил убыток. Это возможно из-за неэффективного управления. О реальной причине можем только догадываться - от коррупции до личной обиды высших чиновников", - предположил. .

Юрий Витренко заменил Андрея Коболева в должности.

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"Надо дождаться окончательного решения. Не исключено, что это просто ротация и Коболева освободили, посадив зама на его место, чтобы назначить на должность министра или вице-премьера, возможно, и премьера", - называет еще одну версию.

С неформального стороны могут быть претензии у наших западных партнеров, которые долгие годы финансируют Украины по различным направлениям, добавляет.

"Возможно, среди этих претензий есть и кадровые. Поэтому эти движения могут быть инициированы и Западом. Надо смотреть на заявления Международного валютного фонда, Еврокомиссии, США, чтобы понять, это формальная перестановка или попытки изменить энергетическую отрасль Украины".

Сегодня решением правительство уволило с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Об этом сообщила в Telegram нардеп партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Сам Коболев написал в Facebook, что комментировать собственное увольнение пока не может.

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