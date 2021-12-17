Глава "Нафтогаза" рассказал, когда и при каких условиях в Украине могут начаться проблемы с газом

Витренко рассказал о возможных проблемах с газом. Фото: Украинская правда

Если в Украине температура воздуха в феврале 2022 будет 15 градусов мороза, то могут начаться проблемы с газоснабжением.

Но это были бы такие же проблемы, как и три года назад, и 10 лет назад. Потому что нет таких энергетических систем в мире, которые бы проектировались для того, чтобы не было никаких проблем, не смотря на температуру. Для этого нужны нереальные запасы газа, нереальные хранилища, причем неограниченные. Это слишком дорого, поэтому самые богатые страны мира не могут позволить себе такой роскоши", - сказал в ток-шоу "Право на власть" председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Gazeta.ua.

Он подчеркнул, что сейчас в хранилищах в Украине запасы газа больше обычного.

"Мы прогнозируем, например, на 1 января на 3% большие запасы газа, чем средние в 2015-2019 годах. Уголь, да, критически малые запасы меньше, чем обычно, но сейчас идет много угля", - сказал Витренко.

Служба безопасности Украины направила Кабинету Министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля.