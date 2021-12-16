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четверг, 16 декабря 2021 23:28

Украина может замерзнуть. СБУ предупреждает о возможном срыве отопительного сезона

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Украина может замерзнуть. СБУ предупреждает о возможном срыве отопительного сезона
СБУ предупреждает, что зимой может быть энергетический кризис. Фото: Укринформ

СБУ предупреждает Кабмин, что сложившаяся ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона.

Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля, сообщает ZN.ua.

"Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение - 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", - сказано в отчете.

Под угрозой отсутствия отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются некоторыми ТЭС и ТЭЦ:

Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля

Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов

Черниговская ТЭЦ ─ запасы в пять раз ниже нормы

Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов

Такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Это, в свою очередь, может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

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Минэнерго предлагает подготовить правовые основания для предотвращения остановки угольных ТЭС и ТЭЦ и перевода их на природный газ. Это мера пресечения на случай острого дефицита электроэнергии.

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16
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