Из-за дефицита угля ТЭЦ и ТЭС переведут на работу с газом

ТЭЦ и ТЭС будут работать на газе. Фото: Корреспондент

Минэнерго предлагает подготовить правовые основания для предотвращения остановки угольных ТЭС и ТЭЦ и перевода их на природный газ.

Это предупредительная мера на случай острого дефицита электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства.

Там подготовили документацию, которая должна позволять генерировать электроэнергию угольным электростанциям используя природный газ в случае особого дефицита основного вида топлива.

"Этот механизм обеспечит безубыточность производства электроэнергии на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях с основным видом топлива углем при использовании ими природного газа и будет применяться только в случае и на период возможного отсутствия угля в достаточных объемах", – говорится в сообщении министерства.

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