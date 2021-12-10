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пятница, 10 декабря 2021 16:59

Транзит газа из России может прекратиться зимой - глава Оператора ГТС Украины

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Транзит газа из России может прекратиться зимой - глава Оператора ГТС Украины
Остановка транзита газа является политическим вопросом. Фото: Pexels

Этой зимой может прекратиться транзит российского газа через Украину.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сказал об этом в интервью "Бізнес-Цензору".

Полная остановка транзита не экономический, а исключительно политический вопрос.

"Мы видим, что в последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границе, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Причем, это уже будет открытая и необоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", - сказал Макогон.

Украинская газотранспортная система технически готова работать на ресурсах в хранилищах. Но предприятия с газоемким производством пострадают.

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"Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет нехватка ресурса, то это станет большой проблемой", – сказал Макогон.

Россия не хочет начинать переговоры с Украиной о новом контракте по транзиту газа после 2024 года. Об этом сказал глава Нафтогаза Юрий Витренко.

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Дата
10
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