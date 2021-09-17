Глава МВФ попала в скандал - публикацию рейтинга Doing Business прекращают

Георгиева давила на работников Всемирного банка, чтобы они подняли рейтинг КНР. Фото: Reuters

Руководители Всемирного банка оказывали "неоправданное давление" на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в отчете банка Doing Business 2018.

В давлении обвинили исполнительного директора Кристалину Георгиеву, которая сейчас возглавляет Международный валютный фонд. Об этом говорится в независимом расследовании юридической фирмы WilmerHale по просьбе комитета по этике Всемирного банка, сообщает DW.

В отчете WilmerHale речь идет об осуществлении "прямого и косвенного давления" со стороны чиновников в офисе тогдашнего президента Всемирного банка Джима Йонга Кима для изменения методологии отчета, чтобы повысить рейтинг Китая. Предполагают, что это произошло по его указанию.

Георгиева и ключевой советник Симеон Дянков давили на персонал тогда, когда банк стремился поддержке КНР для увеличения капитала, говорится в расследовании.

Повышать рейтинг Китая начали тогда, когда руководство банка было "погружено в чувствительные переговоры" по увеличению капитала. Китай тогда разочаровался низким показателем в отчете. В 2018 году Всемирный банк объявил об увеличении капитала на $13 млрд, что увеличило долю акций Китая с 4,68% до 6,01%.

В отчете Doing Business 2018 рейтинг КНР поднялся на семь позиций до 78-го места после внесения изменений в методологии данных.

"Георгиева сообщила расследователям WilmerHale, что в то время "банк имел большие проблемы", если бы кампания не достигла своих целей", - говорится в отчете.

Георгиева посетила дом менеджера Doing Business, чтобы получить печатную копию окончательного отчета. Она поблагодарила работника за помощь "в решении проблемы".

Группа, которая работала над отчетом, боялась обжаловать приказ президента или исполнительного директора банка.

В отчете говорится о давлении, связанном с данными, которые используются для определения рейтинга Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана. Но не обнаружили никаких доказательств того, что члены офиса президента Всемирного банка или исполнительный совет были привлечены к этим изменениям.

Георгиева отрицает выводы отчета по собственной роли в нем.

"Я принципиально не согласна с выводами и толкованиями расследования неточностей данных, поскольку это касается моей роли в отчете Всемирного банка Doing Business за 2018-й", - говорится в ее заявлении, передает AFP.

Георгиева ознакомила правление МВФ с ситуацией. Коллегия встретится, чтобы обсудить этот вопрос.

Вследствие нарушений Всемирный банк прекращает публикацию ежегодного рейтинга Doing Business, посвященного оценке условий ведения бизнеса в разных странах.

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"Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business. В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - говорится в сообщении банка.

13 сентября Украина и Международный банк реконструкции и развития, который входит в группу Всемирного банка, заключили два соглашения на общую сумму $411 млн. Соглашения касаются развития высшего образования и повышения устойчивости украинской энергосистемы.