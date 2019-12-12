Гибкий график и надомный труд: какие изменения нужны в трудовой кодекс

В новом трудовом кодексе единственной возможной формой трудовых отношений между работодателем и работником хотят сделать письменную. Фото: today.ua

В Украине работник не знает, куда обращаться, если его права нарушили. Если и знает, то понимает, что это сложный бюрократический процесс и добиться успеха маловероятно, объяснила Gazeta.ua Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

"Надо создавать соответствующие инстанции. Наделять Государственную службу по труду практическим, а не только юридическим функционалом. Кроме того, необходимо осовременивания форм занятости. Это и гибкий график работы, и надомный труд, и сезонные работы. Многие люди не работают с привязкой к офису. Это надо законодательно закрепить", - говорит Дрожжина.

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Отмечает, что в новом трудовом кодексе единственной возможной формой трудовых отношений между работодателем и работником хотят сделать письменную.

"Люди должны работать официально. Сегодня же имеем или полулегальных работников, или тех, кто трудится "в тени" фактически без социальных гарантий и защиты", - говорит Дрожжина.

В Украине хотят обновить трудовой кодекс. По словам министра экономики Тимофея Милованова новый документ может появиться через несколько месяцев. В нем хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - до 30 дней. Также прописать нормы, которые будут защищать права беременных, женщин в декрете и лиц с инвалидностью.