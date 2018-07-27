Герус - не эксперт, он только развешивает ярлыки - Омельченко

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает законопроект №8626, который предлагает парламенту самому утверждать методику формирования цен на электроэнергию, противоречащим законодательству и не имеющим шансов быть принятым. Фото: Podrobnosti

Проблемы энергетики в Украине все чаще комментируют псевдоэксперты, не знающие законодательства и нанятые исключительно для навешивания ярлыков. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя ситуацию вокруг законопроекта №8626, предлагающего парламенту самому утверждать методику формирования цен на электроэнергию.

"Так называемые эксперты, потому что я вообще не считаю Геруса экспертом, а каким-то непонятным человеком, пусть лучше читают законодательство, в котором четко расписаны функции НКРЭКУ. Таким "экспертам" в первую очередь нужно ознакомиться с законом "О НКРЭКУ", а во вторую – с законами "О рынке электроэнергии" и "О рынке природного газа". Сначала необходимо иметь элементарные, базовые знания, а потом делать замечания и критиковать. Вступать с подобными "экспертами" в полемику не хочу. Кроме критики и навешивания ярлыков они ни на что не способны", - отметил Владимир Омельченко.

Владимир Омельченко подчеркнул, что считает, что законопроект №8626 противоречит законодательству и не имеет шансов быть принят.

"Существуют законы, которые определяют, каким образом формируются тарифы на энергоносители, в частности, на электрическую энергию. По закону, этим занимается НКРЭКУ, она специально для этого создана. Не могут депутаты или политики непосредственно заниматься установлением тарифов", - сообщил энергетический аналитик.

Законопроект №8626 внесла в парламент группа депутатов во главе с Викторией Войцицкой. Документ предполагает, в частности, внесений изменений в методику формирования цены на уголь "Роттердам+", утвержденной НКРЭКУ в 2016 году.

Владимир Омельченко заявил, что избранный депутатами путь - менять тариф законами "является абсолютно тупиковым и популистическим". По мнению энергетического эксперта, вмешательство политиков в тарифное регулирование противоречит Закону о НКРЭКУ, гарантирующего независимость энергетического регулятора. В ответ Андрей Герус и его коллеги подвергли Омельченко критике, назвав его позицию "нудным нытьем".