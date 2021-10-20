Германия заявила о "газовом" посредничество между Киевом и Москвой

Немецкая сторона поддерживает постоянный контакт с Украиной и Россией. Фото: m.infox.ru

Немецкая сторона поддерживает постоянный контакт с Украиной и Россией в вопросе газоснабжения.

"Мы назначили специального представителя, Графа Вальдерзее, для решения вопроса российско-украинского транзита газа. В этом контексте происходит непрерывный обмен с Россией и с Украиной", - заявила пресс-секретарь Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон, сообщает Укринформ.

Относительно сертификации российского газопровода "Северный поток-2", пресс-секретарь подчеркнула, что необходимо соблюдать нормативные требования.

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"Транспортировки газа на внутреннем рынке возможны только при условии соблюдения всех нормативных требований и завершения процесса сертификации в Федеральном агентстве по сетям", - пояснила она.

Сейчас процесс сертификации продолжается, на это предусмотрено законом 4 месяца. Федеральное агентство по сетям получило документы 8 сентября, то есть это точка отсчета. Параллельно Минэкономики проводит свой анализ безопасности поставок. После этого будут проводиться консультации с Европейской Комиссией.

Украина подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2". Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован. Об этом заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко. В то же время Россия давит на ЕС в вопросе ускорения сертификации, используя текущую ситуацию на рынке газа в Европе.