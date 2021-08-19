Германия выбрала ответственного за транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа Украиной будет контролировать Георг Вальдерзее. Фото: pravda.com.ua

Немецкое правительство назначило уполномоченным по вопросам транзита российского газа через Украину Георга Вальдерзее. Он уже выполнял такие обязанности в 2019 году.

Сейчас Германия обещает прилагать усилия, чтобы Россия продолжила транзит газа через Украину на 10 лет (действующий контракт истекает в конце 2024-го), сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ будет использовать "Северный поток-2" для политического шантажа Украины - МИД Польши

Назначение уполномоченного - часть обязательств по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток - 2". Уполномоченный будет действовать как посредник и консультант для обеих сторон, Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы контракт на транзит продлили.

Строительство российского газопровода "Северный поток - 2" планируют завершить 23 августа. Он проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. Природный газ из России будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и Северную Италию. В декабря 2019 года строительство остановили из-за введения санкций США. Восстановили в конце 2020-го. В декабре позапрошлого года Украина и Россия заключили газовое соглашение на пять лет. Москва согласилась на транзит газа через Украину с возможным продлением контракта на 10 лет.