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четверг, 14 ноября 2019 13:46

Германия не смогла снять ограничения с "Северного потока-2" - Гончарук

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Германия не смогла снять ограничения с &quot;Северного потока-2&quot; - Гончарук
Германия не одобрила поправки к европейскому законодательству, которые позволяют отменить ограничения на использование "Северного потока-2". Фото: 5 канал

Правка, которую 13 ноября поддержал немецкий парламент, не снимет ограничения на строительство российского "Северного потока-2".

"Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы ЕС. Ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Еврокомиссия", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет "Європейська правда".

Гончарук подтвердил, что Германия не одобрила поправки к европейскому законодательству, которые позволяют отменить ограничения на использование "Северного потока-2".

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13 ноября Бундестаг со второй попытки ратифицировал обновленное законодательство ЕС, которое распространяет нормы на морские трубопроводы, в частности "Северный поток-2". К законопроекту пытались внести правку, чтобы предоставить право Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия закона.

Так, третий энергопакет ЕС распространяет ограничения на газопроводы из третьих стран. Поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода. Кроме того, в магистрали должны быть зарезервированы мощности для независимых поставщиков. Это грозит убытками Газпрому.

"Северный поток-2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Является расширением "Северного потока". При этом, трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

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Дата
14
ноября

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