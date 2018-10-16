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вторник, 16 октября 2018 10:40

Где зарабитчанам платят самые высокие зарплаты

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Где зарабитчанам платят самые высокие зарплаты
Лучшим местом для жизни и работы иностранцев есть Сингапур. Кроме высоких зарплат, страна гарантирует комфорт и безопасность работникам. Фото: from-ua.com

Наибольшую зарплату иностранным работникам предлагают в Швейцарии, США, Гонконге, Китае и Сингапуре. Речь идет о сумме более $150 тыс.

По результатам исследования HSBC Expat Explorer survey, 45% иностранных работников ищут новую работу с более высокой зарплатой. 28% изменили страну проживания ради карьерного роста. Переезд в другую страну позволяет работнику увеличить доходы в среднем на $21 тыс., сообщает Bloomberg.

В Швейцарии средняя зарплата за год выросла на $61 тыс. Достигла $203 тыс. В то же время в стране высокие расходы на воспитание и образование детей.

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Правда, уже 4 года подряд лучшим местом для жизни и работы иностранцев считается Сингапур. Кроме высоких зарплат, страна гарантирует комфорт и безопасность работникам.

Достойные условия предлагают в Новой Зеландии, Германии, Канаде и Бахрейне.

Всего в рейтинг попало 31 государство. Из стран-соседей Украины самое высокое место заняла Россия - 20 место. Турция и Польша заняли 24 и 25 места соответственно.

В Министерстве социальной политики Украины считают, что миграция украинцев за границу существенно сократится через 2-3 года. Именно тогда средний уровень зарплаты в Украине достигнет 15 тыс. грн. Причиной начала очередной "волны миграции" является то, что работодатели долгое время не повышали уровень оплаты труда работникам.

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16
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